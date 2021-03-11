Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kimdir kaç yaşında?

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ, biyografisi ile merak ediliyor. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi. Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı’ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla tanınıyor. Müge Anlı’nın olaylara verdiği tepkiler sosyal medyaya da zaman zaman damga vuruyor.



MÜGE ANLI’NIN KIZI KİM?



Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Müge Anlı’nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.