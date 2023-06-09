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Müfit Can Saçıntı yeni filminin adını açıkladı

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#Müfit Can Saçıntı#Mandıra Filozofu#Parasız Yaşamanın Sırrı
Müfit Can Saçıntı yeni filminin adını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:57

YÖNETMEN, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, BETAV Bitlis Kitap Fuarı’na katıldı.

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“Mandıra Filozofu” serisiyle tanınan sanatçı fuarda hayranlarıyla söyleşi yaptı.

Saçıntı, “Mandıra Filozofu’nun devamını getirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Mandıra Filozofu’nu tadında bırakmak istiyoruz ama geleneksel, sosyal ve mizah içerikleri üretmeye devam edeceğiz.”

Sanatçı, yeni filminin adını da açıkladı:

Parasız Yaşamanın Sırrı" isimli bir film çekmek istiyorum. Ne zaman çekeceksin diyorlar? Parayı bulunca. E malum parayı bulamadık filmi çekemedik. İnşallah parayı bulacağız, filmi çekeceğiz.”

 

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#Müfit Can Saçıntı#Mandıra Filozofu#Parasız Yaşamanın Sırrı

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