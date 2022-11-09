Müezzine ezan için makam dersi verdi! Bülent Ersoy olayın perde arkasını anlattı...

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Bülent Ersoy, cami müezzinini eve çağırdığı iddiasıyla çok konuşuldu. Oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark eden Ersoy, apartman görevlisinden müezzini çağırmasını talep etti.

Ersoy, eve gelen müezzine ezanı nasıl okuyacağını anlattı. Ersoy’un her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik ettiği de iddia edildi.

Bülent Ersoy konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ezan çok önemlidir. Ne kadar düzgün okunursa insanlar o kadar aşka gelir, şevke gelir. Müezzin ezanı acemaşiran okudu, oradan saba makamına geçerken de sesi pek oturmadı. Birlikte üzerinden geçtik. Nazari bir bilgiydi. Bu olay olalı da çok oldu. O müezzin öldü ve şu an yaşamıyor.”

Ersoy, cama çıkıp bağırdığı iddialarını ise kabul etmedi: “Camdan çıkıp bağırma durumu olmadı. Müezzini tanıyordum. Babam için dua da okutmuştum. Kendisiyle bir araya gelip sesinin üzerinden geçtik.”

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EZAN 17 YILDIR MERKEZİ SİSTEMLE OKUNUYOR

Mihrimah Sultan Camisi imamı Hasan Türedi: ”Burada 17 yıldır ezan merkezi sistemle okunur. Böyle bir şey mümkün değil. Bülent Ersoy, zaman zaman camimize gelip Kuran dinler. Fakat bir müezzine ezan okuma dersi verme gibi durum yok.”

Cami müezzini Durmuş Avşar: “Benden önce Yaşar Bey vardı. Emekli oldu ve 65 yaşında öldü. Bülent Hanım’la onun arasında böyle bir durum olduysa bilmiyorum. Bunu tekzip ediyoruz. Bu duruma dair bilgimiz yok. Yaşar Bey de böyle bir durumdan bahsetmemişti.”

Acemaşiran: Alaturka müzikte bir makam.



Saba: Alaturka müzikte bir bileşik makam.