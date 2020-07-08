Hakan Kurtaş'ın canlandıracağı sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi’nde yeni doktor rolünü üstlenecek. Peki, Mucize Doktor'un Doruk'u Hakan Kurtaş kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988, İzmir doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tiyatro'ya ortaokulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise döneminde bu işi yapmaya devam etti. 2010 yılında DOT Tiyatrosu'nun Punk Rock oyununda yer aldı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol da oynadı. Karikatürler çizdi, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayımlanmıştır.

2013 yılında arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdular. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Hakan Kurtaş, 2018’de Show Tv ekranlarına gelen Çarpışma adlı dizide Demir karakterini canlandırdı.