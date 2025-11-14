Muazzez Abacı’nın cenaze programı belli oldu

Haberin Devamı

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek için gittiği New York’ta kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek Abacı’nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için süreci başlattı.

Sanatçının naaşı New York’tan alınarak Washington’daki Diyanet Merkezi’ne götürüldü.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul’a nakledilecek.

Tören ve Defin Programı:

AKM Veda Töreni: 16 Kasım Pazar – Saat 12.00, İstanbul

Cenaze Namazı: 17 Kasım Pazartesi – Öğle namazına müteakip, Kocatepe Camii, Ankara

Defin: Cebeci Asri Mezarlığı, Ankara