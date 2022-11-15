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Muazzez Abacı 'öldü' iddialarına 75. yaş pozuyla cevap verdi

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#Muazzez Abacı#Can Abacı#Amerika
Muazzez Abacı öldü iddialarına 75. yaş pozuyla cevap verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 08:04

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı hakkında geçen hafta öldüğü yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmıştı. Usta sanatçı 12 Kasım’da 75’inci yaşını kutladı.

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Arkadaşı Seda Akay, doğum gününde bir araya geldiği sanatçıyla fotoğrafını sosyal medyada “Can Abacı ne güzel bir gün geçti. Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

Uzun yıllar saçlarını sarı renkte kullanan Abacı’nın saçlarını artık doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkat çekti. 2019’da evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı üç yerden kırılan Muazzez Abacı, gördüğü tedavinin ardından Amerika’da yaşayan kızının yanına gitmişti. Uzun zamandır görüntülenmeyen sanatçının sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu.

Muazzez Abacı öldü iddialarına 75. yaş pozuyla cevap verdi

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#MUAZZEZ ABACI#SABA ABACI
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#Muazzez Abacı#Can Abacı#Amerika

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