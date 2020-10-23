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Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Muammer Ketenci kimdir nereli kaç yaşında?

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Muammer Ketenci kimdir nereli kaç yaşında?
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Muammer Ketenci kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Moda ve tasarım alanında uzmanlıkları ile tanınan Muammer Ketenci, ekran başındaki pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Muammer Ketenci kimdir? İşte, Muammer Ketenci hakkında detaylı bilgiler

Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü.

Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçti. İstanbul’da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor.

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