MS hastalığına yakalanan Nükhet Duru: 6 ay yürüyemedim!

Müzik dünyasının usta ismi Nükhet Duru, radyocu Kadir Çetin’in programına konuk oldu. Bir süre önce MS (Multipl Skleroz) hastası olduğunu açıklayan sanatçı, bu rahatsızlık nedeniyle 6 ay kadar yürüyemediğini söyledi.

Duru, sağlığına dikkat ederek sıkıntılı dönemi atlatmayı başardığını anlattı: “Ağır bir krizle yakalandım. MS, küçük beyinden yayılan bir hastalık. Paralize ediyor insanı. Bunu 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Sağlıkla ilgilenmem, bedenimi iyi tanıyıp onu doğru yönetmem, bu hastalıktan sonra oldu. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik.”

Duru, meslektaşı Serdar Ortaç ’a da mesaj gönderdi: “Serdar Ortaç ve bu hastalığa yakalanan herkese tavsiyem; özel hayatlarına çok dikkat etsinler. Sakin bir hayat yaşasınlar. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursunlar.”

YEMEKTEN SONRA DANS EDERİM

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Nükhet Duru, zayıflama sürecine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “8-9 ay gibi uzun bir zamana yaydım ve azar azar kilo verdim. Sevgili Dilara Koçak’ın beslenme sistemini hayatıma oturttum, çünkü tam bana göreydi. Acele etmemek lazım, çünkü acele verilen kilo geri döner. Sabırlı olunmalı. Ayrıca hareketli olmak gerek. Yürümek için her gün 40-50 dakika zaman ayırın. Bir de yemeklerden sonra açın bir müzik, dans edin. Ben öyle yapıyorum.”

UZUN SÜREDİR KENDİMLE ÇIKIYORUM

Nükhet Duru, aşk sorusu üzerine uzun zamandır hayatında kimsenin olmadığını söyledi: “Aşk dolu bir insanım. Neye âşık olduğum meçhul ama. Aşkı bir bütün olarak yaşarım. İlle de bir insana âşık olmam gerekmiyor aşkı hissetmem için. Tamam, aşk kadınıyım ama yok tatlım, kimse yok. Ben uzun süredir kendimle çıkıyorum. Çok da memnunum.”

KIZARSAM KOLAY SOĞUMAM

Nükhet Duru, “Hiç sinirlenmiyor musunuz? Dengeniz bozulmuyor mu?” soruları karşısında şöyle konuştu: “Zor kızarım ama kızarsam da kolay soğumam. Yılda bir kere sesim çıkar. Benim aldığım terbiye bu. Yaklaşımım da bu. Ben gerçekten dünyaya her şeyi, herkesi sevmeye gelmişim, bunu engelleyemiyorum.”

'HİT OLUR' DEDİLER YOLLADIM

“Hikâyeli şarkılar söyler, onları anlatmaya çalışırım. Şarkıyı söylemek başka, anlatmak başka bir şey” diyen Nükhet Duru, şarkı seçimi konusunda hassas davrandığını dile getirdi: “İnanmadığım şarkıyı söylemem. Bana ‘Hit olacak bu, söyle’ diye getirdikleri birçok şarkıyı ‘Yok bana göre değil’ diye yolladım.”