Monica Bellucci, Türkiye'ye geliyor

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“Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” adlı oyun, Türk organizasyon şirketi Piu Entertainment’in kuruluşunun 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul’da sahnelenecek.

Monica Bellucci, 21-22 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de hayranlarının karşısına çıkacak. 2022 turnesinin startını İstanbul’da verecek olan ünlü sanatçı daha sonra 24 Nisan’da ise Londra’da sanatseverlerle buluşacak.

Monica Bellucci, ünlü soprano Maria Callas’ın “Maria by Callas” biyografisinin sahne uyarlaması “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” ile sevenlerinin karşısına çıkacak.