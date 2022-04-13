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Monica Bellucci, Türkiye'ye geliyor

#Monica Bellucci#Maria By Callas#Maria Callas: Mektuplar Ve Anılar
Monica Bellucci, Türkiyeye geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, Tom Volf’un yazıp yönettiği, ünlü soprano Maria Callas’ın hayatını anlatan tek kişilik tiyatro oyunu ile Türkiye’ye geliyor.

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Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” adlı oyun, Türk organizasyon şirketi Piu Entertainment’in kuruluşunun 10’uncu yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul’da sahnelenecek.

Monica Bellucci, 21-22 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de hayranlarının karşısına çıkacak. 2022 turnesinin startını İstanbul’da verecek olan ünlü sanatçı daha sonra 24 Nisan’da ise Londra’da sanatseverlerle buluşacak.

Monica Bellucci, Türkiyeye geliyor

Monica Bellucci, ünlü soprano Maria Callas’ın “Maria by Callas” biyografisinin sahne uyarlaması “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

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#Monica Bellucci#Maria By Callas#Maria Callas: Mektuplar Ve Anılar

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