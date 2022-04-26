Monica Bellucci: İstanbul’a yerleşebilirim

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DÜNYACA ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Piu Entertainment’ın organizasyonuyla “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” adlı oyunu sahnelemek üzere geçen hafta İstanbul’a geldi. İki gösterinin ardından Londra’ya giden ünlü sanatçı, orada Hürriyet’in Kelebek eki yazarlarından Arda Sayıner’in sorularını yanıtladı.



YAŞANACAK BİR YER



Daha önce “Gergedan Mevsimi” filmi için İstanbul’da bulunan sanatçı, 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehre duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: “Gelecekte İstanbul’a yerleşebilirim. Bu kısacık ziyarette bile şehrin yaşanacak bir yer olduğunu hissettim. Detaylı ve uzun gezmek için kesinlikle tekrar geleceğim. Türk sanatseverlerin müzikale ilgisi kadar yıllar sonra geldiğim İstanbul’daki pozitif değişimi görmek de bir o kadar mutluluk verdi.” Londra’da yaşayan Türklerin de büyük ilgi gösterdiği müzikal, tarihi Majestic Tiyatrosu’nda sahnelendi.

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Arda Sayıner, Monica Bellucci ile Londra’da bir araya geldi.

IŞIKLARINI UNUTAMIYORUM

Arda Sayıner, Monica Bellucci ile geçtiğimiz haftalarda telefonda da görüşmüş, ünlü yıldız İstanbul’a geleceği için duyduğu heyecanı şu sözlerle anlatmıştı: “Boğaz’a tekrar kavuşacak olmak beni heyecanlandırıyor. Şehrin ışıklarını halen unutamıyorum. İstanbul geceleri bir başka güzel.”

Anne-kız gibi

Monica Bellucci’nin İstanbul’da sahnelediği tek kişilik oyunu izleyenler arasında kendisine benzetilen Türk oyuncu Zilan Duru da vardı.

Duru, sosyal medyada fotoğraflarını beğenen sanatçıyla kuliste bir araya geldi. İki ismi yan yana görenler “Anne-kız sohbet ediyor gibi” yorumunu yaptı.