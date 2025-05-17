×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi

Güncelleme Tarihi:

#Mohamed Hadid#Bella Hadid#Gigi Hadid
Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 08:05

Dünyaca ünlü süpermodeller Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası, Filistin asıllı emlak milyarderi Mohamed Hadid, İstanbul’a geldi. İşadamı, kızlarının da Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi: “Programları çok yoğun ama hedeflerinde Türkiye’ye gelmek var.”

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü süpermodeller Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası, Filistin asıllı emlak milyarderi Mohamed Hadid, İstanbul turuna devam ediyor.

Şehrin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Mohamed Hadid ve nişanlısı Keni Silva, önceki gün Emaar Square AVM’nin içinde hizmete giren The Levant Tahinier mağazasının açılışına katıldı. Marka sahibi Hüseyin Çevik’le bir araya gelen Hadid, soruları da yanıtladı.

Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi


Daha önce de geldiği Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Mohamed Hadid “Türkiye evim gibi. Filistin’de doğdum ve burası kültürüme çok yakın. Türkiye’yi ve halkını seviyorum. Küçükken İskenderun’a gelip gidiyorduk” dedi.

Haberin Devamı

Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi

Hadid, kızları Gigi ve Bella Hadid’in Türkiye’ye gelmek istediklerini de açıkladı:

“Çok yoğun bir programları var. Çok zor olmakla beraber, hedeflerinde Türkiye’ye gelmek var.” Davete Aslıhan Doğan Turan, Ceylan Çapa ve Lakis Gavalas da katıldı.

Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mohamed Hadid#Bella Hadid#Gigi Hadid

BAKMADAN GEÇME!