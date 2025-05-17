Mohamed Hadid: Türkiye evim gibi

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Dünyaca ünlü süpermodeller Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası, Filistin asıllı emlak milyarderi Mohamed Hadid, İstanbul turuna devam ediyor.
Şehrin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Mohamed Hadid ve nişanlısı Keni Silva, önceki gün Emaar Square AVM’nin içinde hizmete giren The Levant Tahinier mağazasının açılışına katıldı. Marka sahibi Hüseyin Çevik’le bir araya gelen Hadid, soruları da yanıtladı.
Hadid, kızları Gigi ve Bella Hadid’in Türkiye’ye gelmek istediklerini de açıkladı:
“Çok yoğun bir programları var. Çok zor olmakla beraber, hedeflerinde Türkiye’ye gelmek var.” Davete Aslıhan Doğan Turan, Ceylan Çapa ve Lakis Gavalas da katıldı.