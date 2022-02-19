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ModacÄ± Vural GökçaylÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

#Vural GökçaylÄ±#Vefat#ModacÄ±
ModacÄ± Vural GÃ¶kÃ§aylÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

MODACI Vural GÃ¶kÃ§aylÄ± 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de Haute-Couture olarak bilinen Ã¶zel dikim kÄ±yafet tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerinden olan Vural GÃ¶kÃ§aylÄ±, 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GÃ¶kÃ§aylÄ±â€™nÄ±n vefat haberini modacÄ± Ferhan Aral duyurdu.

ModacÄ± Vural GÃ¶kÃ§aylÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Aral BÃ¼yÃ¼k ustayÄ± kaybettik. Moda dÃ¼nyasÄ±ndan bir ekselans geÃ§ti. IÅŸÄ±ÄŸÄ±yla bizleri bÃ¼yÃ¼ledi. DÃ¼nyayÄ± kendine hayran bÄ±raktÄ±. AtatÃ¼rk ve ilkelerinin yÄ±lmaz savunucusu duayen tasarÄ±mcÄ± Vural GÃ¶kÃ§aylÄ±. AcÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k nurlar iÃ§inde uyusun ifadelerini kullandÄ±.

Gözden KaçmasÄ±n

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