ModacÄ± Vural GÃ¶kÃ§aylÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiyeâ€™de Haute-Couture olarak bilinen Ã¶zel dikim kÄ±yafet tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli temsilcilerinden olan Vural GÃ¶kÃ§aylÄ±, 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
GÃ¶kÃ§aylÄ±â€™nÄ±n vefat haberini modacÄ± Ferhan Aral duyurdu.
Sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Aral BÃ¼yÃ¼k ustayÄ± kaybettik. Moda dÃ¼nyasÄ±ndan bir ekselans geÃ§ti. IÅŸÄ±ÄŸÄ±yla bizleri bÃ¼yÃ¼ledi. DÃ¼nyayÄ± kendine hayran bÄ±raktÄ±. AtatÃ¼rk ve ilkelerinin yÄ±lmaz savunucusu duayen tasarÄ±mcÄ± Vural GÃ¶kÃ§aylÄ±. AcÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k nurlar iÃ§inde uyusun ifadelerini kullandÄ±.
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