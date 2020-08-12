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Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:34,Son Güncelleme:

Mithat Bigat kimdir?

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Mithat Bigat kimdir?
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Mithat Bigat, Sadık Bigat'ın hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Hümeyra ile bir dönem evlilik geçiren Mithat Bigat, isminin çokca zikredilmesinden dolayı pek çok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Mithat Bigat kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sadık ve Şükufe Bigat'ın oğlu olan Mithat Bigat, 1972 yılında Hümeyra ile evlilik yaşamış ve 7 yıl süren bu evlilikten Sadık isminde çocukları olmuştur. PİMSA isimli otomotiv şirketinin kurucularından olan Mithat Bigat, ünlü futbolcu Metin Oktay'ın ise kayınbiraderiydi. Mithat Bigat, 8 Temmuz 1999 tarihinde yaşama gözlerini yummuştur.

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