Mithat Bigat kimdir?

Sadık ve Şükufe Bigat'ın oğlu olan Mithat Bigat, 1972 yılında Hümeyra ile evlilik yaşamış ve 7 yıl süren bu evlilikten Sadık isminde çocukları olmuştur. PİMSA isimli otomotiv şirketinin kurucularından olan Mithat Bigat, ünlü futbolcu Metin Oktay'ın ise kayınbiraderiydi. Mithat Bigat, 8 Temmuz 1999 tarihinde yaşama gözlerini yummuştur.