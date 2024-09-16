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Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

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#İdil Bilgen#Miss Turkey#118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 09:48

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı.

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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki genç doktorun Bingöl’ün Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapacağı öğrenildi.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

Bilgen, röportajlarında hayatına hekim olarak devam etmek istediğini ve onkoloji konusunda uzmanlık yapacağını belirtmişti.

Doktor olmanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren İdil Bilgen, yarışmaya da bir hekim olarak katıldığını söylemişti.

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Aşıklar el ele

Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçen gece Etiler’deki Arkestra’dan çıkarken görüntülendi.

Mekândan el ele çıkan sevgililer, muhabirlerin evlilik soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. (Sayit DURMAZ)

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Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

Boğaz’da balık tuttu

Hande Erçel hafta sonu tekneyle denize açıldı. Balık tutan güzel oyuncu, o anları Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

Çimlerde keyif

Birce Akalay önceki sabah Bebek Parkı’ndaydı. Çimlere uzanarak senaryo okuyan oyuncu, daha sonra köpeği Cipsy ile oyun oynadı. Akalay, Hakan Kurtaş’la evleneceği iddiasını soran muhabirlere “Sokakta konuşma huyum yok. Başka zaman, başka yerde konuşuruz” dedi. (Behlül AYDIN)

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

Neşeli parti

Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Džeko ve eşi Amra Džeko, oğulları Dani’nin 7’nci yaşını geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’daki Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kutladı. Renkli partiye çiftin yakın dostları da çocuklarıyla katıldı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

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Aile bir arada

İbrahim Tatlıses önceki gün çocukları İdo Tatlıses ve Zübeyde Melek, gelini Yasemin Tatlıses, torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’le bir araya geldi. Keyifli bir gün geçiren aile, havuz başında hatıra fotoğrafı çektirdi. İdo Tatlıses o kareyi sosyal medya sayfasında yayınladı.

Miss Turkey birincisi İdil Bilgen Bingöl’e atandı

 

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#İdil Bilgen#Miss Turkey#118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü

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