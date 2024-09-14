Miss Turkey 2024'ün ardından tartışmalar sürüyor... Benim için güzel kadın Sibel Can'dır!

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İdil Bilgen’in Miss Turkey’de aldığı birincilik kamuoyunu ikiye böldü. Kimileri yeni Türkiye Güzeli’ni beğenirken, kimileri de güzelliğine geçer not vermedi. Tartışmalara konu olan Bilgen, Özlem Gürses’in YouTube programına katıldı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 24 yaşındaki genç kız, “Bir hekim olarak niye girdin güzellik yarışmasına?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Çok yanlış bir algı var ülkemizde. Güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Miss World çok donanımlı, eğitimli, güzel kadınları seçiyor. İç güzelliği, beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekli ile var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Güzellik bence bir bütün. Sadece fiziksel bir güzellik değil. Miss World’de böyle kadınlar çok önemli sosyal sorumluluk projelerine katılıyor. Ve ülkelerini böyle temsil ediyorlar. Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Bu yarışma, yurtdışında çok saygın bir platform. Ben de bu platformda ülkemi başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum ve böyle bir sonuç aldım. Çok da mutluyum.”

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Benim için güzel kadın Sibel Can’dır

İdil Bilgen’le ilgili tartışmalara Bülent Ersoy da dahil oldu. Önceki akşam Bodrum’daki Chan Yalıkavak adlı mekânda sahneye çıkan sanatçı, konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ersoy’a Miss Turkey birincisini nasıl bulduğu soruldu. İdil Bilgen’in fotoğrafına bakarak “Bu şimdi güzel mi?” diye soran Bülent Ersoy, “Bu çocuk biraz erkek suratlı. Şabaniye’ye benziyor. Genç çocuk, kırmayalım, üzmeyelim tabii ama yüz hatları biraz erkeksi” dedi.

Ünlü sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben daha kadın hatlarını seviyorum. Benim için güzel kadın Sibel Can’dır. Saç telinden ayağının topuğuna kadar kadındır.”