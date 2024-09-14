Miss Turkey 2024’te birinci seçilen İdil Bilgen: Yorumları hiç önemsemiyorum

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ASALETLE, ZARAFETLE TEMSİL EDECEĞİM

İdil Bilgen, hakkındaki yorumları önemsemediğini söyledi: “Ben bir Türk kadınıyım. Türkiye’yi temsil etmek üzere bu unvanı aldım ve çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum. Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim.”

TAKİPÇİLERİM GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR



Birinci seçildikten sonra sosyal medyadaki takipçi sayısının arttığını belirten İdil Bilgen, “Takipçilerim gün geçtikçe artıyor. Türkiye Güzeli’nin hayatının merak edilmesini doğal bir durum olarak karşılıyorum. Herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Olumsuz yorumlar yüzünden sosyal medyamı kapatmayı da hiç düşünmedim, buna gerek duymuyorum” dedi.

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Herkes istediğini söylemekte özgür

İdil Bilgen, sosyal medyada Kemal Sunal’ın ‘Şabaniye’ karakterine benzetilmesi hakkında şu yorumu yaptı:

“Sosyal medya büyük bir platform. Herkesin istediğini söylemekte özgür olduğu bir yer. Çok ilgilenmiyorum açıkçası. Benim bir misyonum var ve aldığım bu unvanı pozitif projelere harcamayı tercih ederim.”

Onkoloji alanında uzmanlaşacağım

Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018 yılında kaybeden İdil Bilgen, 16 sene boyunca kanserle savaşan annesinin hastalığının ilk yıllarında doktor olmaya karar verdiğini söyledi. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan 24 yaşındaki genç kız, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek “Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım” dedi.

NEBAHAT ÇEHRE :Ben çok beğendim

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1960 yılında Türkiye Güzeli seçilen Nebahat Çehre, İdil Bilgen’e sahip çıktı. Usta oyuncu, sosyal medyada Bilgen’in fotoğrafını paylaştı ve o karenin altına şöyle yazdı: “Ben kızımızı çok beğendim. Yolu, bahtı açık olsun.”

MEHMET ALİ ERBİL: Kamera şakası sandım





Ayrıldığı sevgilisi Gülseren Ceylan’la barışan Mehmet Ali Erbil, birlikte çıktıkları yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti. Ünlü şovmen, yeni Miss Turkey güzelini nasıl bulduğu sorulunca şöyle dedi:

“Ben dedim ki bu bir kamera şakası galiba. Eskiden çok farklıydı, demek ki yarışma çok değişmiş. Güzellik anlayışı da değişmiş. Güzellik göreceli diyeceğim ama onu da diyemiyorum.”

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DEMET AKALIN: Belki tacını geri vermek ister

1990’da katıldığı Miss Globe yarışmasında ikinci seçilen Demet Akalın da sosyal medyada İdil Bilgen’in birinciliğini eleştirdi: “Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.”

ÖZLEM KAYMAZ: Kızım torpil dedikodusu olmasın diye 2. yapıldı





1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, manidar bir paylaşım yaptı. Kaymaz, İdil Bilgen’le ilgili ortaya atılan torpil iddiaları üzerine 2018’de Miss Turkey ikincisi seçilen kızı Tara De Vries’i örnek göstererek eleştirilerini dile getirdi:

“Benim kızıma torpil dedikodusu olmasın diye ikincilik hakkı tanındı. Birinci, estetik operasyonlu bir genç kızımız oldu.”

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Orkun Ün yazdı: Miss Turkey bu sefer sınıfta kaldı

Ne İdil Bilgen’i üzmek istiyorum ne jüri üyelerini ama elinizi bir vicdanınıza koyun ve diğer kızlarımıza bir kez

daha bakın lütfen. Birinciliği İdil mi hak ediyordu yoksa başkaları mı? Bu, en yanlış seçimli Miss Turkey yarışması oldu. Hepiniz sınıfta kaldınız. Her kadın güzeldir ama birilerinin birilerinden daha güzel olması gereken yerler de vardır arkadaşlar!