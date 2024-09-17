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Doktor olarak Bingöl'e atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi

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#İdil Bilgen#Miss Turkey 2024#Bingöl
Doktor olarak Bingöle atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 09:33

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in doktor olarak görev yapacağı şehir belli oldu. Güzellik kraliçesi önümüzdeki günlerde Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacak.

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Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan İdil Bilgen’in yarışmaya katılmadan önce doktor olarak Bingöl’e atamasının yapıldığı ortaya çıktı.

Güzellik kraliçesi seçildikten sonra görev yerine gidip gitmeyeceği merak konusu olan Bilgen’in önce Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi olan babası Mustafa Levent Bilgen’in yanına Kiev’e gideceği ardından da Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde işe başlayacağı öğrenildi.

Doktor olarak Bingöle atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi

Hakkında yapılan haberlerin ardından konuşmama kararı alan Bilgen katıldığı bir programda “Açıkçası Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben yarışmaya bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım” demişti.

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Doktor olarak Bingöle atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kararını verdi

 

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#İdil Bilgen#Miss Turkey 2024#Bingöl

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