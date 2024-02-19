Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan’da kampa girdi

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YENİ DELHİ’YE UÇTU



Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci olarak Türkiye’yi 71. Miss World Güzellik Yarışması’nda temsil etmeye hak kazanan Nursena Say’ın aylardır beklediği geceye çok az kaldı. Say, finali 9 Mart’ta yapılacak organizasyon için önceki gün Hindistan’ın Yeni Delhi şehrine uçtu.

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM



Kraliçe adayı, heyecanını bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi: “Heyecanla beklediğim an nihayet geldi. 71. Miss World için Hindistan’ın Delhi kentine uçuyorum. Destek olan ve yanımda olan herkese minnettarım. Güzel ülkemiz Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ümidiyle.”

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