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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan’da kampa girdi

Güncelleme Tarihi:

#Nursena Say#Hindistan#Miss Turkey 2022
Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan’da kampa girdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 08:10

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, 71. Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan’a gitti. Kampa giren kraliçe adayı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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YENİ DELHİ’YE UÇTU

Miss Turkey 2022 yarışmasında birinci olarak Türkiye’yi 71. Miss World Güzellik Yarışması’nda temsil etmeye hak kazanan Nursena Say’ın aylardır beklediği geceye çok az kaldı. Say, finali 9 Mart’ta yapılacak organizasyon için önceki gün Hindistan’ın Yeni Delhi şehrine uçtu.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan’da kampa girdi

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Kraliçe adayı, heyecanını bir sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi: “Heyecanla beklediğim an nihayet geldi. 71. Miss World için Hindistan’ın Delhi kentine uçuyorum. Destek olan ve yanımda olan herkese minnettarım. Güzel ülkemiz Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ümidiyle.”

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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say Hindistan’da kampa girdi

 

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#Nursena Say#Hindistan#Miss Turkey 2022

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