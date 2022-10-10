Miray bebekle ilk poz geldi! 'Yıldırım Ailesi'

Haberin Devamı

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim’de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.

Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haberin Devamı

2022 ONLARA UĞURLU GELDİ

Bu yıl bebek mutluluğu yaşayan tek çift Murat yıldırım ve eşi değil. İşte 2022'nin ünlü bebekleri...

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin oğlulları Kurt Efe, 15 Nisan'da dünyaya geldi.

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, ikinci kızları Leyla'ya 24 Mayıs'ta kavuştu.

FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 23 Mayıs'ta dünyaya getirdi.

DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu. Çiftin kızları Yaz, 4 Ekim'de doğdu.

LARA - SELAHATTİN PAŞALI

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, temmuz ayında dünyaya geldi.

GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, 10 Eylül'de anne oldu.

SEDA BAKAN - ALİ EREL

2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de ikinci çocuğubu dünyaya getirdi.

Haberin Devamı

HANDE SORAL - İSMAİL DMEİRCİ

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.