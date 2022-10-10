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Miray bebekle ilk poz geldi! 'Yıldırım Ailesi'

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#Murat Yıldırım#Imane Elbani#Miray Yıldırım
Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 14:51

2016 yılında Imane Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım geçtiğimiz günlerde kızını kucağına almıştı. Yıldırım çifti bugün de kızları Miray ile çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

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Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani ilk çocuklarını 8 Ekim’de kucağına almış, güzel haberi de ünlü oyuncu; "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

Mutlu çiftten bugün aile pozu geldi. Kızlarıyla çekildikleri pozu yayınlayan ikili altına, 'Yıldırım Ailesi ' notunu düştü.

Fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

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2022 ONLARA UĞURLU GELDİ

Bu yıl bebek mutluluğu yaşayan tek çift Murat yıldırım ve eşi değil. İşte 2022'nin ünlü bebekleri...

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ  

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin oğlulları Kurt Efe, 15 Nisan'da dünyaya geldi.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, ikinci kızları Leyla'ya 24 Mayıs'ta kavuştu.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 23 Mayıs'ta dünyaya getirdi.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi


NAZLI - DEVRİM SALTOĞLU 

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Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu. Çiftin kızları Yaz, 4 Ekim'de doğdu. 

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

LARA - SELAHATTİN PAŞALI 

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, temmuz ayında dünyaya geldi.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

 Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, 10 Eylül'de anne oldu.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

SEDA BAKAN - ALİ EREL

2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de ikinci çocuğubu dünyaya getirdi.

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Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

HANDE SORAL - İSMAİL DMEİRCİ

 Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

Miray bebekle ilk poz geldi Yıldırım Ailesi

 

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#Murat Yıldırım#Imane Elbani#Miray Yıldırım

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