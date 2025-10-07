×
Miray 3 yaşında!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 08:20

Ünlü oyuncu kızının yeni yaşını sürpriz parti ile kutladı.

Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.Oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında İmane Elbani ile nikah masasına oturmuştu.

Çift, 2022 yılında kızları Miray'ı kucaklarına aldı. 

Yıldırım güzel haberi sosyal medya hesabından "Hepinize çok teşekkür ederim… Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz... Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi… Çok mutluyuz" notuyla duyurdu. 

Miray dün 3 yaşına bastı. Murat Yıldırım - İmane Elbani çifti kızları için sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. 

Yıldırım, 'Prenses Elsa' temalı kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü oyuncu renkli karelerin altına "Canım kızım doğum günün kutlu olsun..." notunu düştü. 

