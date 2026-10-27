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'Mirasını yiyecek, hayatını yaşayacak' Jülide Kural sessizliğini bozdu: Arsalar senin hakkındır!

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Gül Bakar
Mirasını yiyecek, hayatını yaşayacak Jülide Kural sessizliğini bozdu: Arsalar senin hakkındır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 15:24

Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, memleketi Ordu’daki aile topraklarının akıbeti de gündeme geldi. Jülide Kural’ın, söz konusu toprakları usta oyuncunun yeğeni Gül Bakar’a bırakmayı teklif ettiği öğrenildi.

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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. İnanır’ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığının ortaya çıkması, aile içinde miras tartışmalarını beraberinde getirdi.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır, vasiyete inanmadığını belirterek dayısının son dönemlerinde iradesiyle ilgili sorunlar yaşadığını ve kendisine iyi bakılmadığını öne sürmüştü. Fatsa’daki aile topraklarının da Kural’a bırakılmasına tepki gösteren Levent İnanır, Jülide Kural’ı sert sözlerle eleştirmişti.

'Okul mu yaptıracak sanıyorsunuz? Hayatını yaşayacak. Şimdi kendisini arayanlara 'yas tutuyorum' diyormuş. Dayımın vefatının ilk haftasında Bodrum'a tatile gitti. Ne yasından bahsediyor?'

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JÜLİDE KURAL’DAN YEĞEN AÇIKLAMASI

Gel Konuşalım programında Seray Sever’e konuşan Jülide Kural, miras tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kural, Kadir İnanır’ın yanında olan ve kendisine emek veren yeğeninin Gül olduğunu söyledi.

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Kural, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadir'e emeği geçen, yanında olan ve saygı duyan tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Benim o mirastan kalan topraklarla ilgili bir beklentim hiçbir zaman olmadı. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim.”

Mirasını yiyecek, hayatını yaşayacak Jülide Kural sessizliğini bozdu: Arsalar senin hakkındır

SEVGİ VE FEDAKARLIĞINA ŞAHİDİM!

Kadir İnanır’ın ablası Elmas Bakar’ın kızı Gül Bakar, "Dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır" ifadelerine yer vermişti.

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Gül Bakar

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