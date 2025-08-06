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Mirasını bir kişiye bırakmıştı... İlhan İrem'in vasiyetnamesi iptal edildi!

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#İlhan İrem#Hansu İrem#Erkan Aldatmaz
Mirasını bir kişiye bırakmıştı... İlhan İremin vasiyetnamesi iptal edildi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 08:22

Usta sanatçı İlhan İrem, 28 Temmuz 2022’de vefat etti. Sanatçının ailesi ‘vasiyetnamenin okunması ve yerine getirilmesi’ davası açtı.

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Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede sanatçının tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktığı öğrenildi. İlhan İrem’in ağabeyi Erkan Aldatmaz ise mahkemeye başvurarak mirası reddetti.

İlhan İrem’in e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını öğrenen yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır da mahkemeye başvurarak yengesi Hansu İrem ile iki kişiye ‘vasiyetnamenin iptali’ için dava açtı.

Babası Erkan Aldatmaz mirası reddetse dahi yasa gereği kendisinin mirasta hakkı olduğunu dilekçesinde belirten Gökçadır, amcası İlhan İrem’in vefat etmeden önce e-mail yoluyla hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olduğunu iddia etti.

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Dosya İstinafa taşındı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın davasını kabul eden mahkeme, İlhan İrem tarafından 2019 ve 2020’de elektronik posta ile düzenlendiği iddia edilen belgelerin vasiyetname niteliğinde olmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Karara itiraz eden Hansu İrem, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı.

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#İlhan İrem#Hansu İrem#Erkan Aldatmaz

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