Miras krizinde yeni perde! Tuğçe Tayfur isyan etti: Babamın emeklerini size yedirmeyeceğim!

Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, sadece kendisinin değil hiçbir kardeşinin mirastan faydalanamadığını, babasının tüm mal varlığını yeğenlerine bıraktığını söyleyerek konuyu yargıya taşımış, akrabalarının Ferdi Tayfur’u “oyuna getirdiklerini” öne sürmüştü.

Tuğçe Tayfur sosyal medyada yeni bir video yayınlayarak babasının müzik şirketi Ferdifon için mahkemeden tedbir kararı aldırdıklarını açıkladı ve sanatçının yeğenlerine şöyle seslendi:

“Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2-2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’. Ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz.”

