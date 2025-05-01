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Miras kavgası sürüyor... Tuğçe Tayfur'dan gönderme!

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Timur Turanbayburt
Miras kavgası sürüyor... Tuğçe Tayfurdan gönderme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 08:00

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un mirasında adı geçmeyen çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.

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Davanın ikinci duruşması önceki gün Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Mirasçılar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Vasiyetnameye itiraz eden Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur da beyanlarını yineledi. Duruşma, 28 Mayıs’a ertelendi.

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SOSYAL MEDYADAN GÖNDERME YAPTI

Davanın ertelenmesinin ardından Tuğçe Tayfur sosyal medyada ilginç bir açıklama yaptı. Miras nedeniyle babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer ablalarıyla kavgalı olan Tayfur şu ifadeleri kullandı:

“Marmaris’teki davadan seke seke İstanbul’daki davaya gelen Edi ile Adana Barosu’ndan İstanbul’a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, arkalarına baka baka geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım. Temmuz gibi başlarım konserlere. Çıkış parçamı da babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin, kiminiz çalın olduğunuz yerde.”

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Miras kavgası sürüyor... Tuğçe Tayfurdan gönderme

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Timur Turanbayburt

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