Miras gerilimi sürüyordu... Şimdi de mevlit krizi!

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2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şirin Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur'un malvarlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladığını duyurdu. Sosyal medya hesabında abisi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, isyan etti.

Şirin Gözalıcı ve ailesini hedef alan Tuğçe Tayfur sert bir mesaj yayınladı.

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu!

Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı... Allah yattığı yeri nur etsin ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR.

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Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız."

BU KEZ DE MEVLİT KRİZİ

Tuğçe Tayfur'un mesajına sessiz kalan Şirin Gözalıcı, dayısı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutacaklarını duyurdu.

"2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, Ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. Günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur."

TUĞÇE EYÜP SULTAN'DA MEVLİT OKUTACAK

"Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde

Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."

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