Mini dizilerle küresel rekor

GO Türkiye, ‘Istanbul My Love’, ‘Antalya Gambit’, ‘Hidden Lover’, ‘An Istanbul Story’ ve ‘Cappadocia Fairytale’ mini dizileriyle dünya çapında büyük ilgi gördü. GoTürkiye mini dizileri, üç milyarı aşan küresel izlenme ve erişim başarısıyla uluslararası dijital platformlarda güçlü bir etki yarattı. Türkiye’nin marka hikâyesini uluslararası sahnede anlatmaya devam eden projeye iki dizi daha eklendi.

Go Türkiye mini dizileri kapsamında hayata geçirilen iki yeni projeden ilki olan ‘Aşk Tadında’ dizisinin çekimleri İzmir’de başladı. Ege’nin kalbinde geçen hikâye; gastronomi, sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürü odağına alarak İzmir’in ruhunu uluslararası izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Yapım, İzmir Saat Kulesi, Kordon, Urla, Alaçatı, Efes Antik Kenti ve Sığacık gibi ikonik lokasyonlarda çekiliyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Ceyda Ateş’in paylaştığı dizi, idealist şef Merve ile mutfak dünyasına gizemli bir giriş yapan eski bankacı Kerem’in kesişen hikâyesi üzerinden ilerliyor. Yapımın yapımcılığını NS Production üstlenirken, senaryosunu Erçin Sadıkoğlu kaleme alıyor ve yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.







5 AYRI ŞEHRİ TANITACAKLAR



Çekimlerine başlanan bir diğer yeni projede Türkiye’nin tarih, kültür ve mistik atmosferi merkeze alındı. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Özge Gürel’in paylaştığı yapım, 5 farklı şehirde gerçekleştirilen çekimleriyle Türkiye’nin kadim rotalarını bir keşif hikâyesi içinde ele alıyor. Senaryosu Emre Gürcan tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Hakan Yonat üstleniyor.

TURİZM ARTIK BİR HİKÂYE DENEYİMİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, proje serisine ilişkin değerlendirmesinde turizmin yalnızca bir destinasyon seçimi değil, bir hikâyeye dahil olma ve bir yaşam tarzını deneyimleme süreci haline geldiğini vurguladı. Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda hayata geçirilen mini dizilerin Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini küresel ölçekte görünür kıldığını ifade etti.

TANITIMDAKİ YENİ NESİL ANLATIM

Go Türkiye mini dizileri projesi, Türkiye’nin şehir kimliğini, gastronomisini, tarihini ve doğal güzelliklerini sinematografik bir hikâye diliyle birleştirerek küresel tanıtımda yeni bir model oluşturmayı sürdürüyor. Yeni başlayan çekimlerle birlikte proje, Türkiye’nin destinasyon hikâyelerini uluslararası dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.