Mine Tugay kimdir?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Mine Tugay, magazin basını ve sosyal medyayı yakından takip edenlerin bildiği bir isim. İşte, Mine Tugay hakkında merak edilenler...

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. 2002 yılında ‘İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ‘İleri Oyunculuk Yüksek Lisans’’ bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı oyunla adım atan Mine Tugay, 2002 yılından itibaren Semaver Kumpanya tiyatrosunda "Mem u Zin","Simurg /Kuşlar meclisi","On ikinci Gece" adlı oyunlarda oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı. Ardından Tiyatro Dot' da ,"Çok Uzak", "Karatavuk", "Vur/Yağmala/Yeniden" oyunlarıyla seyirciyle buluştu.

Mine Tugay 2008 yılında oynadığı "Karatavuk" oyunundaki 'Una' rolüyle Afife Jale tiyatro ödüllerinde 'En Başarılı Kadın Oyuncu', 8.lions tiyatro ödüllerinde de 'En İyi kadın Oyuncu' ödüllerini almıştır.

"10,9,8" ,"Yoldaki Kedi",”Felix und Scorpion” gibi kısa filmlerde de oynayan Mine Tugay 2008 - Sinepark Kısa Film Festivali Ödüllerinde ‘Yoldaki Kedi’ adlı kısa filmdeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır.

1997 yılında başladığı oyunculuk kariyerine "Aliye” dizisinde “Defne”, Benden Baba Olmaz" dizisinde “Sevil”, Behzat Ç."dizisinde “Suna Komiser", Öyle Bir Geçer zaman ki” dizisinde “Bahar”, "Medcezir" dizisinde “Ender” ve “Paramparça’’ dizisinde “Asuman” karakteriyle devam eden Mine Tugay son olarak "Zalim İstanbul" dizisinde "Şeniz" karakterini canlandırmaktadır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir dergide seyahat yazıları yazmıştır.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Zalim İstanbul (TV Dizisi 2019)

Paramparça (TV Dizisi 2016-2017)

Çilek Kokusu (TV Dizisi 2015)

Kalp Hırsızı (TV Dizisi 2014)

Medcezir (TV Dizisi 2013-2014)

Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi 2012-2013)

Yalan Dünya (TV Dizisi 2012)

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi 2011-2012)

5?er Beşer (TV Dizisi 2011)

10,9,8… (Kısa Film 2010)

Kapalı Çarşı (TV Dizisi 2010)

Herkes mi Aldatır? (Film 2010)

Kaptan Feza (Film 2010)

Aynadaki Düşman (TV Dizisi 2009)

Sınıf (TV Dizisi 2008)

Benden Baba Olmaz (TV Dizisi 2007)

Felix und Scorpion (Kısa Film 2007)

Yoldaki Kedi (Kısa Film 2007)

Gülpare (TV Dizisi 2006)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Film 2006)

Aliye (TV Dizisi 2005-2006)

Aşk Her Yaşta (TV Dizisi 2005)

Adı Aşk Olsun (TV Dizisi 2004)