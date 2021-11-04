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Mine Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Astrolog Mine Ölmez hakkında merak edilenler

#Mine Ölmez#Astrolog Mine Ölmez#Mine Ölmez Kimdir
Mine Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli Astrolog Mine Ölmez hakkında merak edilenler

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Hayatta Her Şey Var programında astroloji ve burçlarla ilgili yaptığı isabetli yorumlar dikkat çeken Mine Ölmez'in hayatı merak konusu oldu. Samimi ve espirili yorumlarıyla izleyenler tarafından beğeni toplayan Astrolog Mine Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mine Ölmez hakkında merak edilenler...

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Nur Viral'in sunuculuğunda hafta içi her gün ekranlara gelen Hayatta Her Şey Var programına zaman zaman katılan ve yorumlarıyla nokta atışı yapan astrolog Mine Ölmez izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Hayatı ile ilgili soruların yanıtlarını arayan izleyiciler, Mine Ölmez kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını sorgulamaya başladı. İşte Astroloh Mine Ölmez hayatı hakkında bilgiler...

MİNE ÖLMEZ KİMDİR?

1986 yılında Mersin’de doğdu. Resim ve müziğe olan yeteneğinden dolayı lise eğitimi için Güzel Sanatlar’ı tercih eden Mine Ölmez, Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni, ardından Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdi. Astrolojiye ve ruhsal konulara olan ilgisi ortaokul yıllarında başladı ve daha o yaşlarda astrolojiyle ilgili yaptığı ilginç yorumlarıyla dikkat çekti. 2014 yılında başladığı Astroart Astroloji Okulu’ndan 2017’de mezun oldu. 2010 yılında Ankara’da NLP Master Trainer ve yaşam koçluğu eğitimleri aldı. Sağlık sorunlarından dolayı ekranlardan ve mesleğinden bir süre uzak kalan Mine Ölmez, astroloji sayesinde yeniden mesleğine ve araştırmalarına geri döndü. Astrolojinin her şeyden önce bir sanat olduğuna inanan Mine Ölmez, İsteğin Benim İçin Emirdir kitabının yazarıdır.

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