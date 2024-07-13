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Milliler tatilde

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#EURO 2024#Bodrum
Milliler tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 08:56

EURO 2024’e veda eden A Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları Bodrum’da yorgunluk atıyor.

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BODRUM’U TERCİH ETTİLER

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları Cenk Tosun, Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı tatil için Bodrum’u tercih etti.

Milliler tatilde

ŞİMDİ DİNLENME ZAMANI

Futbolcular önceki gün Titanic Luxury Collection Otel’in plajında görüntülendi. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı güneşlenirken, Hakan Çalhanoğlu tek başına denize girdi.

Milliler tatilde

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Cenk Tosun bunaltıcı sıcakta buz kovasını yanından ayırmadı. Kaan Ayhan çocuğuyla oyunlar oynadı. Mert Günok ise locasından pek çıkmadı. 

Milliler tatilde

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#A Milli Futbol Takımı#EURO 2024#Bodrum

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