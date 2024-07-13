Milliler tatilde

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BODRUM’U TERCİH ETTİLER



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları Cenk Tosun, Mert Günok, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı tatil için Bodrum’u tercih etti.

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Futbolcular önceki gün Titanic Luxury Collection Otel’in plajında görüntülendi. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı güneşlenirken, Hakan Çalhanoğlu tek başına denize girdi.

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Cenk Tosun bunaltıcı sıcakta buz kovasını yanından ayırmadı. Kaan Ayhan çocuğuyla oyunlar oynadı. Mert Günok ise locasından pek çıkmadı.