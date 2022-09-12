Milliler kaybetti yengeler kapıştı! Ebru Şahin ve Eda Ece arasında gerilim...

Haberin Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Euro Basket 2022’de Fransa’ya 87-86 yenilerek turnuvaya veda etti.

Cedi Osman, maçın son saniyelerinde kaçırdığı 2 serbest atış sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Osman’ın eşi Ebru Şahin, sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı:

“Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör, evet.” Oyuncu, bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

Ebru Şahin’in sözleriyle milli basketbolcu Buğrahan Tuncer’i hedef aldığı ileri sürüldü. Tuncer’in sevgilisi Eda Ece’nin ise yalnızca A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etmesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Oyuncu Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu...

Sosyal medyada takipten çıkardı

Eda Ece, bir süre sonra Ebru Şahin’i sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

Buğrahan Tuncer, maçın ardından şöyle konuşmuştu:

“İkinci defa oluyor bu. Herkes çok üzgün. 9 saniyede kazanacağımız maçı kaybettik.” Türkiye 2019 yılında da ABD’ye karşı Cedi Osman’ın kaçırdığı iki serbest atışla turnuvaya veda etmişti.

Oyuncu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer uzun süredir beraber.

Ergin Ataman’ı eleştirdi

Alperen Şengün’ün babası Kemal Şengün de maç sonrası şikâyetini dile getirdi. Şengün, oğlunun az oynatılması konusunda Ergin Ataman’ı eleştirdi: “Maçın son periyod uzatma dakikalarında hiç rotasyon yapmadan oyuncuları dinlendirmemen. Ergin Ataman, bizim gibi sıfır katkı... Oyunda tutulan oyucuların aldığı sürelere bakın, Alperen gibi bir oyuncuyu adam staffta unuttu. Daha söyleyebilecek bir şey yok.”