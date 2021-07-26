Milli yüzücü Deniz Ertan kimdir, kaç yaşında? Tokyo Olimpiyatları’nda 1500 metre serbestte mücadele etti

1500 metre serbestte 16:13.22’lik derecesiyle eleme yarışları serisinde 3., genelde ise 17.olan Deniz Ertan final şansını yitirdi. Milli yüzücümüz Deniz Ertan, Olimpiyatlarda 800 metre serbest stil eleme yarışlarında mücadele edecek. Tokyo Olimpiyatları’yla birlikte Deniz Ertan kimdir, kaç yaşında sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Deniz Ertan yüzme ile ilgili merak edilenler…

DENİZ ERTAN KİMDİR?

Deniz Ertan, 1 Ocak 2004 tarihinde dünyaya geldi. Serbest yüzme konusunda uzmanlaşmış bir Türk yüzücüsü olan Deniz Ertan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nın 800 metre serbest stil yarışmasına hak kazandı. Fenerbahçe Yüzme üyesidir. Ankara'da yaşamaktadır ve TED Ankara Koleji öğrencisidir.

Danimarka'nın Esbjerg kentinde düzenlenen Danimarka Open Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli sporcu Deniz Ertan 400 metre karışık kadınlarda 4.43:18'lik derecesiyle 15-16 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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