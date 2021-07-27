Milli voleybolcu Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında, nereli? Filenin Sultanları’ndan Cansu Özbay hakkında merak edilenler

Tokyo Olimpiyatları’na hızlı bir başlangıç yapan A Milli Voleybol Takımı, turnuvada yer aldıkları B Grubu maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 yenen Filenin Sultanları’na maçtan sonra ilgi arttı. İşte en çok merak edilenlerden Milli Voleybolcu Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtları…

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

17 Ekim 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişti. 1.82 boyundaki Özbay, 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi. 2015-2016 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan başarılı pasör, 2016-2017 sezonu başında VakıfBank'a transfer oldu. Cansu Özbay, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Milli takımların alt yaş kategorilerin tamamında forma giyen Cansu Özbay, A Kadın Voleybol Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 1996 doğumlu oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

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