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Milli mücadele beyazperdede

#Kurtuluş Yolu#Kurtuluş Yolu #Ümit Cem Şenol
Milli mücadele beyazperdede

ATATÜRK’ün milli mücadele döneminin anlatılacağı “Kurtuluş Yolu” filminin teaser çekimi Dolapdere’de bir platoda gerçekleşti.

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Filmde Atatürk’ü canlandıracak olan Ümit Cem Şenol “İstanbul işgali ve Samsun’a çıkışı anlatıyoruz. Çok önemli danışmanlarımız oldu. İnşallah çok güzel bir iş ortaya çıkacak. Film 2023’te vizyona girecek” diye konuştu. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı oynayacak olan Ayşen İnci ise “İş bana teklif edildikten sonra inanın uyuyamadım. Müthiş bir gurur” dedi.

Zübeyde Hanım gibi selanik göçmeni

Ayşen İnci, ailesinin Zübeyde Hanım gibi Selanik göçmeni olduğunu söyledi.

Ümit Cem Şenol, “Biz Atamızın saçının teli olmayız ama onu en güzel şekilde canlandırmak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

 

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#Kurtuluş Yolu#Kurtuluş Yolu #Ümit Cem Şenol

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