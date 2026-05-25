×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Ünder#Bilge Yenigül#Roma
Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül evlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 15:35

Milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine girdi. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, ilişkilerini fazla uzatmadan romantik bir törenle evlilikle taçlandırdı.

Haberin Devamı

Yakın dostlarının katıldığı sade ama şık nikâh töreninden kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mutlu çift, o özel anlara ait fotoğrafları kendi hesaplarından peş peşe paylaşırken takipçilerden de binlerce beğeni ve yorum geldi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül evlendi

Düğünün en çok konuşulan detaylarından biri ise Bilge Yenigül’ün gelinliği oldu. Hazırlık sürecinden kareleri de paylaşan Yenigül’ün iddialı tercihi sosyal medyada ikiye böldü. Bazı kullanıcılar gelinliği oldukça şık ve modern bulurken, bazıları ise modeli fazla abartılı yorumladı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül evlendi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Ünder#Bilge Yenigül#Roma

BAKMADAN GEÇME!