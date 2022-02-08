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Mihriban Hurmacı: Özer beni kendisine muhtaç etti!

#Mihriban Hurmacı#Özer Hurmacı#Özer Hurmacı Kavga
Mihriban Hurmacı: Özer beni kendisine muhtaç etti

Mihriban Hurmacı, geçen yıl  boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini açıkladı. Hurmacı, 'ben Özer'e güvendim Almanya'dan buraya geldim, ona ihanet etmedim ama o bana şiddet uyguladı' dedi.

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Almanya’da doğup büyüyen Mihriban Hurmacı, 2015 yılında Özer Hurmacı ile Trabzon’da evlendi. Mihriban Hurmacı, 2 sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Bugün 2. Sayfa programının canlı yayına katılan Mihriban Hurmacı olaylı geceyi ve geçmiş dönem yaşananları anlattı:

"Olay perşembe günü oldu. Yemekteydik, her şey normaldi. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm.

Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden.

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Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim…

Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar."

Mihriban Hurmacı: Özer beni kendisine muhtaç etti


ÖZER'E ÇOK GÜVENDİM

Özer Hurmacı ile daha önce de boşanmanın eşiğine gelen Mihriban Hurmacı neden barıştıklarını da açıkladı: 

"Ben Özer’i çok seviyordum. Ondan dolayı barıştım. Burada tek başımaydım, bunu çok iyi kullandı. ‘Sadece ben varım, benden başka kimse sana bakamaz’ noktasına getirdi. Ailem de çok uzaktaydı yalnız kaldım.

Bu son olayla Özer’e olan sevgim bitti.

Özer’in hem sürekli hem de gündelik kız arkadaşları vardı, sürekli inkâr ediyordu.

Astroloji olayı tamamen uydurma. Bana hep şöyle söylüyordu; ‘onlar seni kıskanıyor, nazar’ deyip geçiştiriyordu.

Özer’in beni aldattığını görmem için fal baktırmam gerekmiyor, telefonuna bakmak yeterli.

2015 yılında Almanya’dan Türkiye’ye Özer’i sevdiğim için geldim. Tek başıma geldim, hiç kimsem yoktu. Ona güvendim. Hiç ihanet etmedim, üç çocuğumuz oldu. Kendisi sürekli dışarıdaydı, kampta maçta… Ben bütün arkadaşlarımdan koptum. Özer beni yalnızlaştırdı, ona muhtaç olmamı istedi.

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Özer son zamanlarda 500 TL  bin TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL’den fazla…  Sen bana bin TL gönderiyorsun ama ben senin üç çocuğuna bakıyorum.

Bundan sonra Özer ile barışmam asla söz konusu değil.

 

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#Mihriban Hurmacı#Özer Hurmacı#Özer Hurmacı Kavga

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