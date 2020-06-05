Mihre Mutlu Çelikkol kimdir ve kaç yaşında? Mihre ne demek?

Mihre Mutlu Çelikkol, magazin gündemini takip eden pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi olan Mihre Mutlu Çelikkol 2017 yılından bu yana evliliklerini sürdürüyor. Peki, Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MİHRE MUTLU ÇELİKKOL KİMDİR?

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Mihre Mutlu 1989 doğumlu. Mayıs ayında hamile olduğunu duyuran Mihre Çelikkol doğum yaptı. Çocuklarına Ali adını verdiler.

MİHRE NE DEMEK?

Mihre Osmanlıca'da, acemi ördekleri avlamak için su kenarlarına bağlanan ördek demektir.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

14 Şubat 1982’de İzmit, Kocaeli’nde doğan İbrahim Çelikkol’un Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan, aynı zamanda basketbolla da ilgilenen Çelikkol basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim aldı.

Osman Sınav'la tanışmasından sonra hayatının dönüm noktasını yaşayan Çelikkol, Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Ardından M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösteren Çelikkol, 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrol Cemil karakterine hayat vermişti.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde rol alan Çelikkol, 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştı. Son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2007 – Pars Narkoterör (Şamil Baturay) (Sinema Filmi)

2009 – M.A.T (Sinan Atalay) (TV Dizisi)

2010 – Karadağlar (Gül Ali Karadağ) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (Mithat) (TV Dizisi)

2011 – İffet (Cemil) (TV Dizisi)

2012 – Fetih 1453 (Ulubatlı Hasan) (Sinema Filmi)

2013 – Merhamet (Fırat Kazan) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ali) (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Oğuz Ayaz) (TV Dizisi)

2015 – Kördüğüm (Ali Nejat) (TV Dizisi)

2016 – Seddülbahir 32 Saat (Mehmet) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Ferhat) (TV Dizisi)

2018 – Muhteşem İkili (Mert Barca) (TV Dizisi)