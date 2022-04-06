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Midyeci Ahmet Çiçek kimdir? Eski eşi Deniz Çelebi’nin iddiaları ardından gündeme geldi

#Ahmet Çiçek#Ahmet Çiçek Kimdir#Ahmet Çiçek Eşi
Midyeci Ahmet Çiçek kimdir Eski eşi Deniz Çelebi’nin iddiaları ardından gündeme geldi

Seyyar tezgâhta satış yaparken işi büyütüp 25 dükkanlık Midyeci Ahmet zincirini kuran Ahmet Çiçek boşandı. Türkiye’nin farklı noktalarında şubeleri olan Midyeci Ahmet, nafaka olarak Beşiktaş’taki merkez şubesini nafaka olarak eşi ve iki çocuğuna bıraktı. İkili sosyal medya hesaplarından yaptığı göndermelerle gündeme geldi. Peki, Midyeci Ahmet Çiçek kimdir?

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Ahmet Çiçek midye ve kokoreç dünyasının bir numaralı ismi olarak iş hayatını sürdürmektedir. Aslen Mardin’li bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Henüz 5-6 yaşlarındayken kendi okulunun önünde midye satmaya başladı. 15 yaşlarındayken midye satarken birçok ünlüyle tanıştı, müşterilerinden oluşan geniş bir arkadaş çevresine sahip oldu. İlk dükkanını Beşiktaş’ta eşinin ve bir midye çiftliğinin de desteğiyle hayalindeki dükkanı açtı. Midyelerini Yunanistan’dan satın alan Midyeci Ahmet’in Bakü, Mannheim, Köln ve Berlin’de de şubeleri açılacak. Türkiye’de şube sayısı ise 30’a ulaştı.

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