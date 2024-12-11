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Ünlü dizinin yaşayan son yıldızıydı:  O da hayata veda etti

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#Michael Cole#The Mod Squad#General Hospital
Ünlü dizinin yaşayan son yıldızıydı:  O da hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:12

Bir döneme damgasını vuran polisiye dizi Mod Squad'ın oyuncu kadrosundan yaşayan son kişi olan Michael Cole hayata veda etti. Usta oyuncu 84 yaşındaydı.

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Oyuncunun sözcüsü, yaptığı açıklamada Cole'un sevdiklerinin yanında ve huzur içinde bu dünyadan göçtüğünü belirtti.

Açıklamada, ünlü dizide Pete Cochran karakterini canlandıran Michael Cole'un dolu dolu bir hayat yaşadığı ifadesi de yer aldı.

Acı haberin duyurulduğu açıklamada "Cole'un yeteneği, çekici kişiliğiyle bir arada onu döneminin en önemli figürlerinden biri haline getirdi" denildi.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Ünlü dizinin yaşayan son yıldızıydı:  O da hayata veda etti

ÜNLÜ DİZİLERDE ROL ALDI 
1940 yılında ABD'de Wisconsin'de dünyaya gelen Michael Cole, kariyerine 60'lı yıllarda TV dizilerinde oynayarak başladı. Bunlar arasında Gunsmoke, Chuka ve The Bubble da yer alıyor.

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Ama TV dünyasında onu kariyerinin zirvesine çıkaran yapım ise 60'lı yıllara damgasını vuran The Mod Squad oldu.

Bu dizide Peggy Lipton ve Clarence Williams ile önemli rolleri paylaştı. Cole'un dizideki rol arkadaşlarından Lipton 2019'da, Clarence ise 2021'de hayata veda etti.

Michael Cole, General Hospital ve Murder She Wrote gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Michael Cole, 1996'dan bu yana Shelley Funes ile evliydi.

Ünlü dizinin yaşayan son yıldızıydı:  O da hayata veda etti

Cole'un The Mod Squad'da başrol paylaştığı arkadaşları Lipton ve Clarence daha önce hayata veda etmişti.

 

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#Michael Cole#The Mod Squad#General Hospital

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