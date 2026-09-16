MFÖ’den yıldızlar geçidi

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EFSANE ŞARKILARA YENİ YORUMLAR

MFÖ’nün sevilen şarkıları, özel bir tribute albümünde farklı sanatçıların yorumlarıyla dinleyiciyle buluşacak. Özkan Uğur’un vefatının ardından müzik çalışmalarına devam eden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in MFÖ adı altında hazırladığı albümün kasım ayının başında yayınlanması planlanıyor.

AHMET SAN DANIŞMANLIK YAPTI

Tribute albümünde Sezen Aksu’nun “Yandım”ı, Ajda Pekkan’ın ise “Ele Güne Karşı”yı seslendirdiği müzik kulislerinde konuşuluyor.

Albümde Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ın yanı sıra Sıla ve Yaşar gibi isimlerin de MFÖ şarkılarını seslendirdiği öğrenildi. Müzik sektörünün duayen organizatörü Ahmet San’ın da MFÖ’nün bu özel albümüne danışmanlık yaptığı belirtildi.