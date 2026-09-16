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MFÖ’den yıldızlar geçidi

Güncelleme Tarihi:

#MFÖ#Sezen Aksu#Ajda Pekkan
MFÖ’den yıldızlar geçidi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 08:14

MFÖ’nün unutulmaz şarkıları, müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumuyla yeniden hayat buluyor. Kasım başında yayınlanması planlanan tribute albümünde Sezen Aksu’dan Ajda Pekkan’a, Sıla’dan Yaşar’a birçok önemli sanatçı yer alıyor.

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EFSANE ŞARKILARA YENİ YORUMLAR

MFÖ’nün sevilen şarkıları, özel bir tribute albümünde farklı sanatçıların yorumlarıyla dinleyiciyle buluşacak. Özkan Uğur’un vefatının ardından müzik çalışmalarına devam eden Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in MFÖ adı altında hazırladığı albümün kasım ayının başında yayınlanması planlanıyor.

MFÖ’den yıldızlar geçidi

AHMET SAN DANIŞMANLIK YAPTI

Tribute albümünde Sezen Aksu’nun “Yandım”ı, Ajda Pekkan’ın ise “Ele Güne Karşı”yı seslendirdiği müzik kulislerinde konuşuluyor.

Albümde Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ın yanı sıra Sıla ve Yaşar gibi isimlerin de MFÖ şarkılarını seslendirdiği öğrenildi. Müzik sektörünün duayen organizatörü Ahmet San’ın da MFÖ’nün bu özel albümüne danışmanlık yaptığı belirtildi.

 

 

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#MFÖ#Sezen Aksu#Ajda Pekkan

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