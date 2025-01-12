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Mevlitte barış çağrısı... 'Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü'

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Necla Nazır
Mevlitte barış çağrısı... Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 08:33

2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için önceki akşam Emirgan Camisi’nde mevlit okutuldu.

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Mevlitte sanatçının kızları Tuğba ile Funda başta olmak üzere yeğenleri ile sanat dünyasından dostları katıldı.

Sanatçı için dualar okundu ve cami avlusunda döner pilav ikram edildi.

Camiye birkaç yüz metre uzaklıkta oturan sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Necla Nazır’ın gerginlik yaşanmaması için mevlide gelmediği öğrenildi.

Mevlitte barış çağrısı... Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü

Ferdi Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt’tan ise barış çağrısı geldi: “Yaşanan tatsız olaylar geride kaldı. Hepimiz aynı kandanız. İnşallah görüşüp bir araya gelinecek ve problemler hallolacak. Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek.”

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Mevlitte barış çağrısı... Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü

Ferdi Tayfur’un tabutu başında yaşanan kavga ve miras tartışması sorulunca sanatçının ablası Nafia Turanbayburt, “Ne mirası! Miras falan yok” diyerek tepki gösterdi.

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#Ferdi Tayfur#Tuğçe Tayfur#Necla Nazır

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