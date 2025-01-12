Mevlitte barış çağrısı... 'Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü'

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Mevlitte sanatçının kızları Tuğba ile Funda başta olmak üzere yeğenleri ile sanat dünyasından dostları katıldı.

Sanatçı için dualar okundu ve cami avlusunda döner pilav ikram edildi.

Camiye birkaç yüz metre uzaklıkta oturan sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Necla Nazır’ın gerginlik yaşanmaması için mevlide gelmediği öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un yeğeni Cumali Turanbayburt’tan ise barış çağrısı geldi: “Yaşanan tatsız olaylar geride kaldı. Hepimiz aynı kandanız. İnşallah görüşüp bir araya gelinecek ve problemler hallolacak. Ferdi Baba da yaşasaydı, olanlara üzülürdü. İnşallah zamanla her şey yoluna girecek.”

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Ferdi Tayfur’un tabutu başında yaşanan kavga ve miras tartışması sorulunca sanatçının ablası Nafia Turanbayburt, “Ne mirası! Miras falan yok” diyerek tepki gösterdi.