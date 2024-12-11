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Annesinin mevlidine dostları katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#Faike Arık#Özcan Deniz
Annesinin mevlidine dostları katıldı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 11:01

Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faike Arık’ın mevlidinde ünlüler bir araya geldi...

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Mahsun Kırmızıgül önceki gün annesi Faike Arık için Ataşehir’de bulunan Marev’de mevlit okuttu. Kırmızıgül’ü iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.

Annesinin mevlidine dostları katıldı

Özcan Deniz de eski dostuna destek oldu. Deniz’in babası Sadık Deniz’in vefatından sonra sık sık görüşmeye başlayan ikilinin aralarındaki buzlar erimişti. İki eski dost, taziyede yeniden bir araya geldi. 
Annesinin mevlidine dostları katıldı



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#Mahsun Kırmızıgül#Faike Arık#Özcan Deniz

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