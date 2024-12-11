Annesinin mevlidine dostları katıldı

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Mahsun Kırmızıgül önceki gün annesi Faike Arık için Ataşehir’de bulunan Marev’de mevlit okuttu. Kırmızıgül’ü iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.