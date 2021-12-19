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Mevlana’nın hayatı beyazperdede

#Mevlana#Mevlana/Mest-İ Aşk#Şeb-İ Arus
Mevlana’nın hayatı beyazperdede

İranlı yönetmen Hassan Fathi’nin yönettiği “Mevlana/Mest-i Aşk” filminin yeni fragmanı yayınlandı. Mevlana’nın 748’inci Vuslat Yıldönümü’nde (Şeb-i Arus) seyirciyle buluşan tanıtım, büyük ilgi gördü. Filmde Türkiye’den önemli oyuncular da rol alıyor.

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İRANLI yönetmen Hassan Fathi’nin yönettiği “Mevlana/Mest-i Aşk” filminin fragmanı yayınladı. Filmde, İran sinemasının ünlü oyuncusu Parsa Pirouzfar, Mevlana’yı; Shahab Hosseini ise Şems’i canlandırıyor. Türkiye’den ise İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Hande Erçel ve Burak Tozkoparan rol alıyor.

Mevlana’nın hayatı beyazperdede

Filmde, tarihin çok ötesinden beri düşünceleri, öğretileri ve sözleriyle tüm dünyada milyonlarca kişinin gönüllerinde taht kuran, aşkı en saf ve en evrensel boyutta anlatan, barışın sembolü, sadece İslam alemini değil tüm insanlığı kendisine hayran bırakmış Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ona manevi yol arkadaşlığı, sohbet şeyhliği yapan Şems-i Tebrizi’nin hayat hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Hassan Fathi ve Farhad Tohidi’nin yazdığı, “Mevlana/Mest-i Aşk” filminin 2022 Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.
Mevlana’nın hayatı beyazperdede

Usta isimler ve genç
yetenekler bir arada
Filmde İbrahim Çelikkol komutan İskender Bey karakterine hayat veriyor. Kimya Hatun’u Hande Erçel canlandırıyor. Bensu Soral, Meryem karakteriyle, Selma Ergeç de Mevlana’nın eşi Kerra Hatun rolüyle yer alıyor. Mevlana’nın küçük oğlu Alaeddin’i Boran Kuzum canlandırıyor.

FİLMİN HİKAYESİ
Kimya Hatun, Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Mevlana, hayatta en çok sevdiği iki kişi olan Kimya Hatun ile Şems’i bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems’i tanıdıkça maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu ve aşkı daha da büyür.

Mevlana’nın hayatı beyazperdede

Mevlana rolünde Parsa Pirouzfar yer alıyor

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#Mevlana#Mevlana/Mest-İ Aşk#Şeb-İ Arus

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