Mevlânâ dizisine Saraybosna galası

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Geçen cumartesi Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda yapılan gösterime dizide Mevlânâ’yı canlandıran Bülent İnal ile Selçuklu komutanını oynayan Kaan Yıldırım da katıldı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, dizinin prömiyerini Saraybosna Film Festivali’nde yapması nedeniyle büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Annesi ve sevgilisi bir arada

Kaan Yıldırım, dizisinin prömiyerine geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği sevgilisi Pınar Deniz ve annesi Seyhan Yıldırım’la birlikte katıldı.