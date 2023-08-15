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Mevlânâ dizisine Saraybosna galası

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#Kaan Yıldırım#Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî#TRT
Mevlânâ dizisine Saraybosna galası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 08:09

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin orijinal dizisi “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî”nin dünya prömiyeri, 29. Saraybosna Film Festivali’nde yapıldı.

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Geçen cumartesi Saraybosna Ulusal Tiyatrosu’nda yapılan gösterime dizide Mevlânâ’yı canlandıran Bülent İnal ile Selçuklu komutanını oynayan Kaan Yıldırım da katıldı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, dizinin prömiyerini Saraybosna Film Festivali’nde yapması nedeniyle büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Mevlânâ dizisine Saraybosna galası

Annesi ve sevgilisi bir arada

Kaan Yıldırım, dizisinin prömiyerine geçtiğimiz günlerde evlenme teklif ettiği sevgilisi Pınar Deniz ve annesi Seyhan Yıldırım’la birlikte katıldı.

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#Kaan Yıldırım#Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî#TRT

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