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Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik!

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#Metin Uca#Ankara#Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Metin Ucanın cenazesinde gerginlik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 14:53

62 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca bugün son yolculuğuna uğurlandı. Uca'nın cenaze namazında olay çıktı.

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Kocaeli'nde geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede entübe edilen ünlü sunucu Metin Uca, 17 Kasım Cuma günü 62 yaşında hayatını kaybetti.

Dün İstanbul, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen anma töreninin ardından Uca, bugün Ankara Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Uca’nın Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine Fenerbahçe forması serildi.

Metin Ucanın cenazesinde gerginlik

CENAZEDE OLAY ÇIKTI

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada kimliği belirsiz kişiler "Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi' diye bağırdı.

Bunun üzerine cenazeye katılan kalabalık ve imam gruba tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasında duran bir diğer gruptan ise yuhalama sesleri yükseldi. Yine imamın araya girmesiyle olaylar son buldu.

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Metin Ucanın cenazesinde gerginlik

Tepkilerin ardından gerginlik yaratan iki kişi camiiden kaçarak uzaklaştı.

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#Metin Uca#Ankara#Cemal Reşit Rey Konser Salonu

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