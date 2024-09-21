Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Delirebilirim… Öyle bir çaresizlik…

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SEDA BAKAN
Gece 02:00'de öğrendiğimden beri şoktayım.
Seni çok seviyorum Metin…
Anneciğine kavuştun.
Allah mekanını cennet etsin.
Ah be Metin yaktın içimi.
FERHAT GÖÇER
Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir İnsandın… Kalbime, karnıma bir ağrı saplandı… İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Metin Arolat’ı kaybettik…
DEMET AKALIN
Çok kızgınım, neden gitmedin kolun uyuşunca hastaneye ah Metom! Yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı? İnanamıyorum ben gittiğine... 'Hırkam sizde kalmış' dedin... Nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını?
EZGİ MOLA
Çok üzgünüm... Geçekten çok üzgünüm! Metin, her zaman güler yüzlü, şahane enerjili, ne zarif biriydin! Her şey için çok teşekkürler... Çok üzgünüm...
GÜLBEN ERGEN
Metin sen artık yok musun!!
Hiç konuşmayacak mıyız biz!
Whatsapp seslerini dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin
Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum :(
Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız...
Metin 30 yıllık arkadaşım
Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin…
Kahkahasını,kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin..
'Seni Kırmışlar' şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep...
MUSTAFA SANDAL
Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im mekanın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu
Delirebilirim…. Öyle bir çaresizlik…
DENİZ SEKİ
Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim.
Her zaman neşesiyle, enerjisiyle etrafına ışık saçan bir insandı.
Onunla paylaştığımız anılar, birlikte söylediğimiz şarkılar, yaşadığımız güzel anlar kalbimde sonsuza dek yaşayacak.
Sesin, kalbimde hep yankılanacak.
Seni çok özleyeceğim…
Huzurla uyu canım arkadaşım.
Seninle çalışmak, seni tanımış olmak, hayatımın en büyük şanslarından biriydi.
Güle güle Metin’imiz