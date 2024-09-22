Metin Arolat'ın ölümde iğne ve hap detayı... 'Kalbi diyeti kaldıramadı'

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Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat önceki gece sahne aldığı Kozyatağı Hilton Otel’de fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi. Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Zayıflama hapı iddiası

Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kalp krizi geçiren 52 yaşındaki sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddia edildi.

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CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Arolat’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek. Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacağı ve sanatçının Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Ağır diyetler kalp kasını da zayıflatıyor

Metin Arolat’ın diyet yaptığı hatta zayıflama iğnesi kullandığı iddia edildi. 'Ölüm diyetini' uzmanlara sorduk.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Elvan Odabaşı: 40 yaş üstünde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme planı bireylerde kas kaybına neden oluyor. Bu sanki önemsiz bir şey gibi algılanıyor. Kası sanki kolda bacakta görünen bir şey gibi düşünüyoruz ama kalp de o kaslar ile donatılmış organlardan biri. Sürekli düşük kalorili diyet yapıyor olmak ne yazık ki kalp kasımızı da kuvvetsizleştiriyor. Metin Bey neticede sahneye çıkıyor. Bu da bir stres kaynağı olabilir. Stres gerçekten beslenme ile ilgili stokları kontrol eder. Bu kalp ile ilgili de tablo olabilir. İş adamları, siyasetçiler, sanatçılar gibi stres altındakilerin çok iyi beslenmeli, gıda takviyeleri iyi yapılmalı.

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Gözden Kaçmasın Metin Arolat'a ilk müdahale sahnede Haberi görüntüle

DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VEREBİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya: İnsanlar zayıflamak için tıbbi olarak aslı astarı olmayan ürünlerin peşine düşüyor. Çaylar içiyorlar, obezite ilaçları kullanabiliyorlar. Oysa obezite tedavisi için çıkan iğneler ihtiyacı olmayanlar tarafından kullanılmamalı. Bunlar geri dönüşü olmayan çok büyük zararlar verebilir.

Kalbi diyeti kaldıramadı

Metin Arolat’ın kaybını duyduktan sonra hemen hastaneye koşan sanatçı dostu Demet Sağıroğlu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: “Benim çok yakın arkadaşımdı. Rejim yapıyormuş, bizde vardır böyle ölüm diyetleri, sanırım kalbi kaldırmadı. Sahnede yere yığılmış. Ambulans çağırmışlar kalbi birkaç kere çalışıp tekrar durmuş. Metin’ciğim güle güle gitmiş ve güzel bir yere gittiğini düşünüyorum.”

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Çabuk depresyona giren biriyim

Metin Arolat, 5 Eylül’de Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Yıllar önce abisi ve babasını kaybeden, 2020'de annesi Nazire Arolat'ı, geçen sene de usta gazeteci olan amcası Osman Saffet Arolat'ı yitiren sanatçı programda onlara olan özlemini dile getirmişti: “Çabuk depresyona giren biriyim. Annem bana ‘Günün birinde ben gidersem ne olur hayata hemen tutun’ demişti. Ona verdiğim sözü tutmaya çalışıyorum. İçim acıyor ama hayat böyle. Ben yine neşeli gözükeceğim inşallah.”