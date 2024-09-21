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Metin Arolat'ın ablası gözyaşlarına hakim olamadı... Cenazesi İzmir'e defnedilecek

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#Metin Arolat#Fatoş Alkan#Kalp Krizi
Metin Arolatın ablası gözyaşlarına hakim olamadı... Cenazesi İzmire defnedilecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 15:53

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan ablası Fatoş Alkan tarafından alındı. Arolat’ın ablası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı

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Kadıköy’de bir otelde sahne alan 52 yaşındaki şarkıcı Mehmet Metin Arolat sahnede fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Dün gece Adli Tıp Kurumuna getirilen şarkıcının cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan’a teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" diye açıklama yaptı.

Metin Arolatın ablası gözyaşlarına hakim olamadı... Cenazesi İzmire defnedilecek

 MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Metin Arolat için 22 Eylül Pazar günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Arolat, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak canaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

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Metin Arolatın ablası gözyaşlarına hakim olamadı... Cenazesi İzmire defnedilecek

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#Metin Arolat#Fatoş Alkan#Kalp Krizi

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