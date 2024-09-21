Metin Arolat'ın ablası gözyaşlarına hakim olamadı... Cenazesi İzmir'e defnedilecek

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Kadıköy’de bir otelde sahne alan 52 yaşındaki şarkıcı Mehmet Metin Arolat sahnede fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Dün gece Adli Tıp Kurumuna getirilen şarkıcının cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan’a teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" diye açıklama yaptı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Metin Arolat için 22 Eylül Pazar günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Arolat, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak canaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

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