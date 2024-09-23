×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Metin Arolat#İzmir#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 14:21

21 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Arolat, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze töreninde Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti. 
 
Törene katılanlar arasında Armağan Çağlayan, Aydın, Gökhan Keser  ve Işın Karaca da vardı.  

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Yakın dostunun acısıyla sarsılan Armağan Çağlayan "Metin'in hiçbir rahatsızlığı yoktu. Ölen öldü, bu polemikler niye anlamıyorum. Bizim can arkadaşımız öldü mü, öldü... Niye tartışıyoruz? Bırakın herkes yasını tutsun. Metin, Türkiye müzik sektörünün kilometre taşıdır kimse bunu fark etmiyor ama... Türk pop müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk pop müziği oldu. Metin olmasaydı bugün bir Türk pop müziği endüstrisi olur muydu, bence olmazdı. Metin içinde kötülük olmayan herhalde hayatta gördüğüm tek insandı... hiç kötülük bilmezdi, hiç ama hiç... Bence o sebeple de bu piyasada hiç hak ettiği yerde olmadı. Çünkü bizim piyasada biraz hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir." dedi.

Haberin Devamı

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Ölümünden 16 gün önce Metin Arolat'ı programında ağırlayan Armağan Çağlayan, sorular üzerine gözyaşlarına boğuldu:

"Metin çok neşeliydi. Bana tişört hediye getirdi. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gitmek için ekim ayında bilet aldık... Bilmiyorum..."

Arolat, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Işın Karaca, Metin Arolat'ın ablasına başsağlığı diledi. ..

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılanlar arasında şarkıcı Aydın da vardı... 

Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Arkadaşına en ön safta veda eden Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metin Arolat#İzmir#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!