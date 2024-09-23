Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

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Beşikçioğlu Camii'ndeki cenaze töreninde Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti.



Törene katılanlar arasında Armağan Çağlayan, Aydın, Gökhan Keser ve Işın Karaca da vardı.

Yakın dostunun acısıyla sarsılan Armağan Çağlayan "Metin'in hiçbir rahatsızlığı yoktu. Ölen öldü, bu polemikler niye anlamıyorum. Bizim can arkadaşımız öldü mü, öldü... Niye tartışıyoruz? Bırakın herkes yasını tutsun. Metin, Türkiye müzik sektörünün kilometre taşıdır kimse bunu fark etmiyor ama... Türk pop müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk pop müziği oldu. Metin olmasaydı bugün bir Türk pop müziği endüstrisi olur muydu, bence olmazdı. Metin içinde kötülük olmayan herhalde hayatta gördüğüm tek insandı... hiç kötülük bilmezdi, hiç ama hiç... Bence o sebeple de bu piyasada hiç hak ettiği yerde olmadı. Çünkü bizim piyasada biraz hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir." dedi.

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Ölümünden 16 gün önce Metin Arolat'ı programında ağırlayan Armağan Çağlayan, sorular üzerine gözyaşlarına boğuldu:

"Metin çok neşeliydi. Bana tişört hediye getirdi. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gitmek için ekim ayında bilet aldık... Bilmiyorum..."



Arolat, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.