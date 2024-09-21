Son dakika...Metin Arolat sahnede hayatını kaybetti

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Yönetmen, şarkıcı Metin Arolat'tan acı haber geldi. Kozyatağı'nda sahne alan Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaştı.

Kalp masajı yapılan şarkıcı, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAHNEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

hurriyet.com.tr'nin ulaştığı ünlü sanatçının menajeri Halil Yıldırım " Ben Antalya'daydım. Sahnede kalp krizi geçirmiş. Hemen hastaneye kaldırmışlar ama kurtarılamamış. Acı haber biraz önce geldi. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.



SADECE BEN KALDIM!



Metin Arolat, 2 ay önce çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşıp şu notu düşmüştü:

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"Bugün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu foto çekilirken böyle bir şey gelebilirmiydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum."

REJİM YAPIYORDU...

Metin Arolat’ın yakın dostu Demet Sağıroğlu, acı haberi alır almaz hastaneye koştu:

“Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş, arka tarafa gitmiş. Tamam çok iyiyim ben demiş tekrar sahneye çıkmış. Rejim yapıyordu, herhalde kalbi kaldırmadı.”

METİN SEN ARTIK YOK MUSUN!

Gülben Ergen, yakın dostuna böyle veda etti:



Metin sen artık yok musun!!Hiç konuşmayacak mıyız biz!

Whatsapp seslerini dinleyip dinleyip ağlayacak mıyım ben Metin

Hasretinden yandığın annene ve ağabeyine kavuştun biliyorum :(

Ve huzurlusun onu da biliyorum ama biz sensiz ne yapacağız 😔

Metin

30 yıllık arkadaşım

Olmayı en sevdiğin yerde, sahnede, şarkı söylerken gittin…

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Kahkahasını,kendiyle barışık kavgasız, öfkesiz dünyasını sevdiğim Metin 😔

Seni Kırmışlar şarkımı hep senin için söyleyeceğim hep😪

EN MUTLU OLDUĞUM YER SAHNE

Metin Arolat, iki gün önce katıldığı Armağan Çağlayan'ın programda "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti.