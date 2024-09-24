Metin Arolat kokteyl serum kurbanı mı

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EVDE YAPILMASI BÜYÜK YANLIŞ

Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Semih Korkut: “Hastane koşullarında verilmeyen tüm ilaçlar ciddi risk taşıyor. Her ilaca karşı alerji gelişebilir. Müdahale edilemeyecek durumlarda serum verilmesi doğru değil. İlaç verilir verilmez ortaya çıkan alerjilerde solunum kapanabilir ve müdahale edilmezse ölüm gerçekleşebilir. Geç alerjik reaksiyonlar ise birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Damardan alınan vitaminlere karşı da alerji gelişebilir. Damar ya da kas içi uygulamalar uygun şartlarda yapılmalı. Evde yapılması çok büyük yanlış. Türkiye’de mevzuatlara göre ilaç verme kararını alabilecek birinci kişi hekim, ikinci kişi de acil müdahale görevlisi yani paramediktir. Paramedik de hayati bir durum söz konusuysa karar verebilir.”

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KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİYOR

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir: “Kendini yorgun hisseden, internetten dahi vitamin karışımı almak istiyor. Bu doğru değil. Dışarıdan alınan maddeye vücudun nasıl tepki vereceğini bilemiyorsunuz. Bunların kalbe direkt etkisi var. Ritim bozukluğuna, hatta kalp damarlarını kasarak kalp krizine neden olabiliyorlar. Ayrıca insanlar kalp krizi şikâyetlerini soğuk algınlığı halsizliği zannederek de bu vitaminlere başvurup hata yapabilir. Kırgınlık, halsizlik veya terleme ile gelen kalp krizlerinde insanlar soğuk algınlığı yaşadığını zannedebilir. Hele ki kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabeti olanlarda bu tarz takviyeler daha riskli.”

ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yıldız: “Kalp krizi geçiren hastaların büyük çoğunluğu hastaneye ulaşamadan, ani ritim bozukluğuna bağlı kaybedilmektedir. Metin Bey’in sahne öncesinde kendini kötü hissediyor olması da o dönemde başlayan kalp krizinin belirtisi olabilir. Zayıflama ilaçları veya iğnelerle ilgili kesin bir şey söylemek zor. Ancak bu tür ilaçların bir hekim gözetiminde kullanılması gerekmektedir. Evde enjeksiyon tarzı takviye gıdalar veya tedavi amaçlı ilaç kullanımı uygun değildir. Her ilacın yan etkisi olabileceği gibi bu ilaçlar alerjik reaksiyonlara ve ani ölümlere neden olabilir. Ayrıca daha önce çalışması olmayan ilaçlar kalp krizine ve akciğere pıhtı atmasına yol açabilir.”

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içince fenalaştı

GEÇEN cuma sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın beklenmedik ölümünün ardından, arkadaşı Kaan Öztürk “Sahne öncesi evinde serum takviyesi almış” dedi. O gece mekânda olan bir kadın ise “Aramızda Kalmasın”a “Sahnede kokteyl içti” açıklamasını yaptı. Program sunucuları da bunun üzerine duydukları iddiayı paylaştı:

“Acı bir kokteyl içmiş. Sonra arkaya gidip ‘Bu beni çok fena yaptı, göğsüme bir şey oturdu. Göğsümde bir acı hissediyorum’ demiş.”